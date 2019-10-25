«Тупое животное»: Максим Шевченко высказался о Конноре Макгрегоре

Максим Шевченко не раз выступал с резкими заявлениями в отношении разных людей. На этот раз он высказался о Конноре Макгрегоре. Напомним, боец MMA приехал в Москву для того, чтобы рекламировать виски собственного производства.

В видео в своем микроблоге Шевченко напомнил, что Макгрегор позволил себе ряд оскорблений в адрес дагестанца Хабиба Нурмагомедова, с которым у него был бой в этом году за титул чемпиона. Во время пресс-конференции в Москве ирландский боец заявил, что «дагестанцы бегут и боятся». «Мы это знаем, мы это видим в Хабибе. Это в его природе. Он даже убежал с пресс-конференции в Москве. Где он сейчас? Я прилетел, он улетел, это типично для дагестанца», — сказал Макгрегор. По мнению Шевченко, спортсмен в лице Хабиба Нурмагомедова оскорбил всех дагестанцев.

«Я считаю, что это абсолютно хамский поступок абсолютно ничтожного и мерзкого человека. Кто он там — шотландец? Если бы он в Европе так высказался о любой европейской нации, он бы на коленях стоял перед европейской прессой, общественностью, извиняясь и оправдываясь», — считает Шевченко.

Журналист добавил, что МакГрегор потерял бы доступ ко всем лигам, ко всем федерациям борьбы и боев. Шевченко обратился к властям с призывом запретить бойцу посещать Россию. «Этот боец-борец Макгрегор просто хамское тупое животное, невменяемое быдло», — уточнил свою позицию Шевченко в описании ролика.

Напомним, противостояние Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова длится уже не первый год. Боец из России и ирландец никогда не скрывали взаимной неприязни. В октябре 2018 года между ними состоялся бой, который закончился сдачей Макгрегора и победой Хабиба.