В Москве в Макгрегора кинули бутылкой за слова о дагестанцах

Даже в отеле известный боец не чувствует себя в безопасности.

25 октября в Москве известному борцу Конору Макгрегору чуть было не прилетело в голову. Речь идет о бутылке воды, которую кто-то кинул в бывшего чемпиона UFC, когда он общался с журналистами в отеле Ritz-Carlton. В сети уже появилось множество видеозаписей этого инцидента.

На одной из них видно, как молодой человек, стоящий в толпе фотографов, спрашивает спортсмена на ломанном английском, помнит ли тот, что сказал о дагестанцах накануне (24 октября).

«Если вы ненавидите Хабиба и его команду, почему вы говорите так о целом народе?» — спросил Конора незнакомец.

Тот начал что-то отвечать, но молодого человека оправдания борца не убедили.

«Весь народ! Мой отец, мой брат… Мой отец, что он сделал тебе?! Или мой брат, что он сделал тебе?!» — поднял голос задающий вопрос и кинул в Конора бутылкой.

Спортсмен, правда, ловко увернулся. После этого охрана схватила вопрошающего под руки и вывела из зала. Интервью продолжилось как ни в чем не бывало, но по голосу Макгрегора было заметно, что он понервничал.

Напомним, приехавший в Москву экс-чемпион в первый же день сказал про Дагестан не очень лестные слова. В результате чего многие уроженцы республики окружили отель, в котором он остановился, на место даже приехал ОМОН, чтобы не допустить потасовок.