Футболистки-соперницы прервали матч на 30 секунд, чтоб одна из спортсменок поправила хиджаб

Девушки окружили оппонентку в кольцо, чтобы никто не увидел ее волос.

Футболистки из Иордании спасли соперницу от позора, спрятав ее собой в момент, когда у той слетел хиджаб с головы. Инцидент произошел во время очередного матча на чемпионате Федерации Западной Азии. На поле в тот момент были команды «Арабский православный клуб» и «Шабаб Аль-Ордон».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как футболистка арабского клуба пытается пробросить мяч между двух соперниц.

Когда же ей это удается, она предпринимает попытку прорваться сама, но натыкается на противодействие со стороны оппоненток. Столкновение происходит достаточно сильное – девушка пошатывается, и с головы сползает хиджаб.

Уже в следующий момент спортсменка садится на колени и начинает поправлять убор. Тут же к ней стекаются девушки из команды-соперника и берут ее в круг, прикрывая тем самым от зрителя. После того, как футболистка поправила платок, игра возобновилась. Всего матч прервался примерно на 30 секунд.

Спустя время после самого матча ролик стал вирусным – его посмотрели несколько миллионов человек.