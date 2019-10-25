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Тысячи не чертей: в ГИБДД подсчитали все штрафы Михаила Боярского

Два из них были выписаны в один день, когда машину артиста увидели припаркованной в неположенном месте.

Тысячи не чертей: в ГИБДД подсчитали все штрафы Михаила Боярского
Михаил Боярский. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В начале октября Михаил Боярский стал героем в прессе после того, как его машину увидели припаркованной на встречной полосе и в месте, где стоянка запрещена. А уже 25 октября сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга подсчитали, сколько всего штрафов накопилось у известного артиста. 

Михаил Боярский
Михаил Боярский. Фото: Олег Золото/КП

Как сообщает «Комсомольская правда», источник в правоохранительных органах заявил, что к сегодняшнему дню у Боярского всего 12 штрафов. Все они получены за последние шесть лет. Причем, сразу два из них артист получил в тот злополучный день — за такие нарушения, как «выезд на полосу встречного движения» и «стоянка на проезжей части». 

Тогда артист припарковал свой автомобиль на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, артист нагрубил им.

Супруга актера, однако, позднее заявила, что не осуждает мужа. По ее словам, он нарушил правила, потому что спешил в аптеку. 

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ГИБДДМихаил Боярскийнарушение ПДДПДДштраф
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Тысячи не чертей: в ГИБДД подсчитали все штрафы Михаила Боярского
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