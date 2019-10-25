«Бедный Джордж не хотел жить»: Элтон Джон уверен, что Джордж Майкл не смирился со своей гомосексуальностью

Композитор признался, что прекрасно понимает своего коллегу, ведь и сам испытывал желание прекратить эту жизнь.

Элтон Джон назвал причиной смерти композитора Джорджа Майкла нежелание быть гомосексуалистом. В автобиографичной книге «Я», которую Джон выпустил не так давно, музыкант посвятил несколько глав не только себе, но и коллегам по сцене.

Так, ранее Элтон заявил, что уверен – перед смертью Майкл Джексон сошел с ума и употреблял запрещенные препараты.

Недавно же очередь дошла и до исполнителя Джорджа Майкла. В мемуарах Элтон Джон отметил, что причиной гибели коллеги он считает непринятие своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Композитор подчеркнул – Майкл употреблял наркотики и травил себя, чтобы побыстрее закончить эту жизнь, в которой он сам себя не уважал.

«У меня было два варианта — умереть или жить, и я хотел жить. Бедный Джордж не хотел этого. Настолько некомфортно ему было в собственной шкуре из-за того, что он был геем»,- цитирует его слова The Sun.

Напомним, Джордж Майкл ушел из жизни в конце 2016 года. Тогда многие знакомые артиста предполагали, что умер он из-за передозировки наркотиками, однако лишь недавно стало понятно, что певца не стало из-за естественных причин.