Шнуров заявил, что в России можно добиться успеха и без книг

На заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией» один из членов данной структуры — музыкант Сергей Шнуров — высказался, что для успеха в жизни современному гражданину необязательно читать книги.

Артист пояснил, что дети смотрят на жизненные стратегии своих родителей. И у них не возникнет желания взять в руки книгу, если отец не делает того же самого, а сидит перед телевизором с бутылкой водки.

«Для того, чтобы сейчас в современной России добиться успеха, необязательно читать. Никто и ничто не гарантирует, что, читая, он (ребенок, — прим. авт.) будет подниматься в социальном сплаве. И ничто на это не указывает», — цитирует Шнурова канал RT.

Свою речь музыкант дополнил ярким примером из собственных наблюдений. Он долгое время был членом жюри премии «Национальный бестселлер» и однажды сделал открытие: на это мероприятие перестали ходить симпатичные девушки. Следовательно, чтение книг — уже мёртвая тема.

Ну, если индикатором общественного интереса, стали молодые красавицы, то стоит вспомнить слова современного классика Тимати: «Где лучшие подруги? У нас в клубе».

Кстати, по поводу своего заявления Шнуров уже написал стихотворение, после которого к нему пропадают всякие вопросы: