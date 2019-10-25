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Американец отрезал себе уши и половой орган, чтобы стать натуральным гадом

Свою внешность мужчина старается максимально приблизить к облику змеи.

Американец отрезал себе уши и половой орган, чтобы стать натуральным гадом
Тиамат. Он или она - решайте сами. Фото: instagram.com/tiamatdragonlady/

Необычный мужчина по имени Ричард Эрнандес живет в Лос-Анджелесе. Если вы встретите его ночью, шок от увиденного переплюнет любые фильмы ужасов.

Его называют человеком-змеей или живым рептилоидом. Всё дело в том, что этот американец сделал себе множество операций, чтобы стать похожим на большую змею.

Серьезно, то, что можно увидеть на его страницах в соцсетях, это не грим и не косплей.

Мужчина лишил себя ушных раковин, большей половины носа, а зубов оставил только шесть: два клыка на верхней челюсти и четыре резца внизу. Вдобавок он нанес себе множество татуировок, чтобы сделать кожу похожей на чешую, раздвоил язык, нарастил рога, а белки глаз у него — зеленые.

Есть Ричарду, который зовет себя Тиамат, естественно, неудобно, поэтому он потребляет только мягкую пищу.

Свой внешний вид мужчина объясняет тем, что хочет быть похожим на техасскую гремучую змею. Эти животные до смерти напугали Эрнендеса в детстве, когда, по его словам, родители бросили их с братом в пустыне.

Но изменить внешность он решил во взрослом возрасте, когда у него обнаружился ВИЧ. Понимая, что ему всё равно грозит смерть, мужчина отказался от всего земного, даже от человеческого облика. С родными, которые не поддержали его преображение, Ричард тоже не общается.

Кстати, если вам кажется, что мужчина недостаточно изменил себя, то добавим, что от мужских половых органов он тоже отказался.

Тиамат называет себя в соцсетях «леди-дракон», а по улице ходит в женских платье и туфлях. Дополняют образ накладные крылья за спиной и металлические когти на пальцах.

Как передает канал НТВ, Ричард сделал себе в общей сложности 20 операций, и это еще не предел. К 2025 году он собирается завершить свое перевоплощение в новое существо. Хвост нарастит?

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Америкаизменение внешностиЛос-Анджелесновая внешностьпластические операции
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Американец отрезал себе уши и половой орган, чтобы стать натуральным гадом
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