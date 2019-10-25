Бунтарь в королевстве: принц Гарри снова нарушил дворцовые правила

Герцог и герцогиня Сассекские даже в выборе машин отличаются от остальных членов королевской семьи.

Принц Гарри выбрал себе новый автомобиль и вызвал гнев двора. Оказывается, машины в королевской семье — это тоже традиция, которой нужно следовать.

Герцог Сассекский привез супругу Меган Маркл на мероприятие в Виндзорском замке на Audi E-Tron. Этот немецкий электромобиль — главный конкурент Jaguar I-Pace, который предпочитает королевское семейство.

Отправляясь на мероприятие, которое прошло в рамках саммита One Young World, принц решил лично протестировать авто. Он сел за руль, а супруга на пассажирское сиденье.

Кстати, принц Гарри далеко не первый в своей семье, кто выбирает для публичных мероприятий электромобиль. Но он — пока единственный, кто предпочел британской марке немецкую, ведь до него Виндзоры выбирали машины местного производства.

В сентябре прошлого года принц Уэльский Чарльз, отец Гарри, тоже приобрел автомобиль. Но он не стал нарушать многолетних традиций и отдал предпочтение Jaguar I-Pace.

Новости о том, что принц Гарри восстает против устоев королевской семьи появляются регулярно. Многие уверены, что это дурное влияние Меган Маркл. Герцогиня не хочет подстраиваться под королевские правила и периодически ими пренебрегает.Недавно она призналась, что из-за давления со стороны членов королевской семьи и прессы «не живет, а выживает», сообщает сайт Радио «КП».