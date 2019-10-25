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Невеста получила обручальное кольцо из обрезков ногтей жениха

Украшение, которое он собирался подарить возлюбленной, было оснащено драгоценным камнем.

Невеста получила обручальное кольцо из обрезков ногтей жениха
Ногти/Фото: Михаил Фролов/КП

Жених из Японии целый год копил обрезки собственных ногтей с рук, чтобы впоследствии сделать из них обручальное кольцо.

Бюджетный, оригинальный, но не самый общепринятый вариант украшения. На суд общественности мужчина свой подарок предложил в социальных сетях. Он опубликовал подробное видео, на котором детально показал, как, имея недюжинное терпение, порадовать свою возлюбленную.

Чтобы биологический материал находился в целости и сохранности, японец складывал его в специальную стеклянную баночку. К моменту, когда ногти нужно было переработать, в сосуде накопилась треть. Далее романтик перемолол необходимый объем через блендер, превратив его тем самым в порошок, залил водой и спрессовал. Финальным этапом стало придание камню округлой формы и вставка его в ободок украшения.

На выходе японец получил оригинальный подарок, украшение в котором практически неотличимо от обычных бриллиантов. Однако сам процесс напугал пользователей интернета.

Девушки в ужасе писали, что никогда не хотели бы получить нечто подобное в качестве сюрприза. «Это просто мерзко, я не хотела знать, как делают кольца», — пишет практически каждая вторая из комментирующих.

Как именно отреагировала сама невеста, начинающий ювелир не сообщил.

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ногтиэксперимент
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Невеста получила обручальное кольцо из обрезков ногтей жениха
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