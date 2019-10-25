Тяги не хватило: подпрыгнувший за вкусняшкой бульдог застрял в дереве

Хозяин животного снял милого питомца на видео и стал популярным видеоблогером.

Жители Британии умиляются, глядя на видео с французским бульдогом Лео, которое опубликовал портал Daily Mail. Владелец пса решил потренировать своего питомца прыгать через барьеры. Но подходящего препятствия в парке не нашлось, и парочке пришлось использовать раздвоенное дерево.

Толстенькое животное резво прыгнуло между стволов по команде хозяина, но летной тяги ему не хватило,. Вот Лео и оконфузился, застряв в V-образной ловушке.

Но если зрители собирались посмотреть, как бульдог смешно барахтается в воздухе, то они разочаровались. Не на того пса напали — Лео оперативно выбрался и получил вкусняшку от хозяина.

«Сейчас он уже знает, как прыгнуть, не застревая», — рассказал журналистам автор ролика, он же владелец собаки.

Признайтесь, что, когда вы смотрели этого видео у вас в голове звучал голос бульдога, как в передаче «Сам себе режиссер»?!