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Тяги не хватило: подпрыгнувший за вкусняшкой бульдог застрял в дереве

Хозяин животного снял милого питомца на видео и стал популярным видеоблогером.

Тяги не хватило: подпрыгнувший за вкусняшкой бульдог застрял в дереве
Маленький бульдог умилил пользователей Сети. Фото: www.imago-images.de

Жители Британии умиляются, глядя на видео с французским бульдогом Лео, которое опубликовал портал Daily Mail. Владелец пса решил потренировать своего питомца прыгать через барьеры. Но подходящего препятствия в парке не нашлось, и парочке пришлось использовать раздвоенное дерево.

Толстенькое животное резво прыгнуло между стволов по команде хозяина, но летной тяги ему не хватило,. Вот Лео  и оконфузился, застряв в V-образной ловушке.

Но если зрители собирались посмотреть, как бульдог смешно барахтается в воздухе, то они разочаровались. Не на того пса напали — Лео оперативно выбрался и получил вкусняшку от хозяина.

«Сейчас он уже знает, как прыгнуть, не застревая», — рассказал журналистам автор ролика, он же владелец собаки.

Признайтесь, что, когда вы смотрели этого видео у вас в голове звучал голос бульдога, как в передаче «Сам себе режиссер»?!

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домашние животныеживотныезабавные питомцыпитомцысмешное видео
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Тяги не хватило: подпрыгнувший за вкусняшкой бульдог застрял в дереве
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