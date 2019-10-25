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Тамара Семина объяснила, почему у нее нет детей

По словам актрисы, однажды у нее случился выкидыш.

Тамара Семина объяснила, почему у нее нет детей
Семина потеряла ребенка/http://globallookpress.com

Актриса Тамара Семина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему у нее нет детей. Всю жизнь актриса была верна своему супругу, актеру театра и кино Владимиру Прокофьеву, который ушел из жизни в 2005 году.

Тамара Семина. Фото
Семина всегда мечтала о детях/http://globallookpress.com

«Мы с мужем, конечно, хотели стать родителями. Это было примерно до сорока лет, а потом я поняла, что, видимо, не судьба. Я потеряла ребенка в молодости, моего сыночка. У меня случился выкидыш. Хождение зимой по снегу, купание в ледяных водах – все это привело к таким результатам», — заявила актриса.

Как сказала Семина, однажды она встретила женщину, которая объяснила ей, почему у нее случился выкидыш. Всему виной ее отрицательный резус-фактор.

«Она мне сказала, что пацаны не выживают, а вот девка бы выжила. Я потом ходила к доктору. Спросила, почему он меня не предупредил. Какого-то внятного ответа не последовало. Ребенка же было уже не вернуть», — заявила Тамара Семина.

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Тэги:

Владимир ПрокофьевПрограмма "Судьба человека"Тамара Семина
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Тамара Семина объяснила, почему у нее нет детей
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