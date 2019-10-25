Павел Пожигайло закрыл бы театры из-за пропаганды ЛГБТ

Член Общественной палаты Павел Пожигайло в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что, если бы стал президентом, то первым делом запретил бы театры. Это желание зампредседателя Общественного совета при минкульте РФ всколыхнуло общественность. Ведущие радио «Комсомольская правда» позвонили политику и попросили прокомментировать его позицию.

«Театры выполняют одну из важных ролей — формирование определенного образа мысли и идеалов. К сожалению, миграция театров сегодня наблюдается в сторону ЛГБТ-идеологии», — ответил Пожигайло.

Он подчеркнул, что не против старого хорошего театра, но сегодня эта сфера превратилась в машину, которая готовит страну ко вступлению в глобальный либеральный проект. Ту же цель якобы преследуют мода на изучение английского языка и многие нынешние проекты министерства культуры. Политик высказал мнение, что 80% современного театра разрушает страну из-за обилия «обнаженки» и идеологии ЛГБТ-сообщества, которая формирует основные тренды постановок. В качестве негативных примеров Пожигайло привел спектакли Константина Богомолова и Кирилла Серебренникова.