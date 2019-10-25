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В Екатеринбурге суд вынес приговор альфонсу, зарезавшему девушку из ревности

Тело уралочки с ножом в груди нашли в ее собственной машине.

В Екатеринбурге суд вынес приговор альфонсу, зарезавшему девушку из ревности
Заседание суда. Фото: КП/Булатов Алексей

В Екатеринбурге суд вынес приговор альфонсу, который зарезал свою возлюбленную из ревности в апреле 2019 года.

Тело жертвы с ножом в груди обнаружили в собственной машине случайные прохожие – транспортное средство стояло во дворе, практически ничем не привлекая внимания.

Позже, во время расследования, сам обвиняемый явился в отделение полиции и сознался, что убил уралочку, потому что та решила с ним расстаться.

Брат погибшей девушки неоднократно упоминал, что, когда его сестра сожительствовала с Суслиным, мужчина нигде не работал, но регулярно злоупотреблял алкоголем.

Жертва долгое время кормила уральца, но намекала, что ему стоит найти способ заработка, однако и после этого Сергей расти в профессиональном плане не стремился.

Сегодня Кировский районный суд озвучил 36-летнему Сергею Суслину приговор. Мужчину признали виновным в убийстве.

Ближайшие девять лет и шесть месяцев нарушитель проведет в колонии строгого режима, уточняет е1. На суде сам Суслин свою вину в содеянном полностью признал.

Помимо реального срока мужчина обязан будет выплатить компенсацию близким погибшей. Речь идет о миллионе и восьмистах тысячах рублей.

С кем останется 13-летний сын уралочки, станет известно позже.

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В Екатеринбурге суд вынес приговор альфонсу, зарезавшему девушку из ревности
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