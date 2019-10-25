«Пусть бесятся, как хотят»: Семина осудила брак Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Актриса Тамара Семина стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она прокомментировала брак актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Дело в том, что много лет назад Семина снималась с писателем Василием Шукшиным в картине «Два Федора». С тех пор она привязалась к семейству. Правда, сейчас от былой любви, как выяснилось, не осталось и следа.

«Этот Бари. Ну что такое Бари? Бесконечный пиар. Совсем уже. Интерес пропал у зрителя», — заявила Тамара Семина. «А любовь-то есть там?» — спросил ведущий Борис Корчевников.

«У кого?» — переспросила, словно не поняла вопрос, Семина. «У Лидии Николаевны. Зачем она замуж тогда вышла?» — задался вопросом Корчевников.

«Это их личное дело. Зачем, почему, надолго ли. Какая выгода. Пусть бесятся как хотят. Там семья, где все ненавидят друг друга. Просто ужас, как пауки. Не представляю», — заявила Тамара Семина.