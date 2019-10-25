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«За отца в ответе!»: одноклассники затравили 8-летнего мальчика из-за родителя-педофила

В Новосибирске родители и дети загнобили второклассника из-за того, что он является сыном педофила. Уже не первый год нив чем не повинный мальчик подвергается давлению со стороны. Когда в населенном пункте узнали, что отец малыша – преступник, его спокойная жизнь закончилась: преподаватель не взяла ребенка во время поездки в театр, а сверстники и вовсе вычеркнули […]

«За отца в ответе!»: одноклассники затравили 8-летнего мальчика из-за родителя-педофила
Школа. Фото: КП/Вислов Иван

В Новосибирске родители и дети загнобили второклассника из-за того, что он является сыном педофила. Уже не первый год нив чем не повинный мальчик подвергается давлению со стороны.

Когда в населенном пункте узнали, что отец малыша – преступник, его спокойная жизнь закончилась: преподаватель не взяла ребенка во время поездки в театр, а сверстники и вовсе вычеркнули второклассника из списка класса, намекая, что не хотят учиться с ним.

Мама пострадавшего ребенка рассказывает КП, что ее сын нередко закрывается в туалете после пережитого давления и плачет. Родительница не знает, чем помочь сыну, и очень корит себя за то, что в свое время вступила в связь с нарушителем.

Сами родители других детей своей вины в происходящем не видят. Они считают, что именно мать мальчика виновата в тяжелом детстве своего ребенка, ведь она регулярно конфликтует как с преподавателями, так и с другими официальными представителями детей.

Они просят сибирячку перевестись в другое учебное учреждение, чтобы их дети могли продолжить спокойную учебу.

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«За отца в ответе!»: одноклассники затравили 8-летнего мальчика из-за родителя-педофила
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