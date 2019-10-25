Успенская безуспешно пыталась «выбить» из Путина слезу при встрече

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе» рассказала о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом она пыталась выбить у президента слезу, но у нее ничего не вышло.

«Я обнималась с Путиным. Он очень обаятельный. У него такая красивая здоровая кожа. Я ему сказала: «Владимир Владимирович. Ну это же надо, такое совпадение. Мне сон приснился, что мы сидим с вами у камина и слушаем мои песни. И вы были такой романтичный. А он мне говорит: «Вот вы сейчас пели, а мой друг заплакал». «А вы?» — спросила я его. «А я нет», — сказал мне Путин», — рассказала «королева русского шансона».

Далее диалог с президентом страны продолжился. «Я ему говорю: «Вот у меня есть подруга в Америке. У нее муж мексиканец. Такой мачо-мен. Мужик-мужик. Они пошли в кинотеатр, где смотрели какой-то сентиментальный фильм, и он заплакал. Я говорю президенту: «А вы?» А он мне отвечает: «Ну я же не мексиканец», — рассказала Успенская.

Отметим, что звезда на протяжении нескольких лет жила в Америке. Лишь в девяностых годах она вернулась в родную страну.