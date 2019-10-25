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Представитель Гагариной прокомментировала отмену концерта певицы

Уже несколько дней исполнительница неважно себя чувствует.

Представитель Гагариной прокомментировала отмену концерта певицы
Поклонники желают Полине Гагариной скорейшего выздоровления. Фото: globallookpress.com

25 октября у певицы Полины Гагариной должен был состояться концерт в Екатеринбурге, однако шоу отменили. Новая дата выступления — 6 декабря. Организаторы обещают, что все купленные билеты будут действительны, но все равно рассказали, куда обратиться, чтобы сдать приобретенные проходки.

По слухам, концерт был отменен из-за болезни певицы. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, так ли это и связался в пиар-агентом Полины — Натальей Мостаковой. Та подтвердила, что причина произошедшего — плохое самочувствие Гагариной.

«Она простыла. Но ничего страшного не случилось», — коротко прокомментировала представитель певицы.

Напомним, недавно перед Полиной и ее командой встал выбор: отменять или нет концерт в городе Красноярске, который оправлялся от страшной трагедии с прорванными дамбами. Шоу решили провести. Добавим, что в сентябре певица уже отменяла выступления из-за болезни — у нее воспалилось горло.

Как бы вы отреагировали, если бы ваш любимый артист перенес концерт на полтора месяца?

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Представитель Гагариной прокомментировала отмену концерта певицы
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