«Смотреть грех»: патриархальные осетины ополчились на смелую блогершу

Блогер Малика Джикаева из Северной Осетии подверглась многочисленным нападкам подписчиков после того, как опубликовала провокационный ролик.

В кадре одетая в хиджаб главная героиня саркастично пародирует своих коллег по интернет-пространству, поливаясь из душа, затем пробует на вкус что-то из косметических продуктов, а затем в свойственной блогерам манере пьет молоко, обливаясь им.

Провокационные кадры Джикаева сопроводила не менее взрывной подписью: «Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните, мне по…».

Подобное дерзкое позиционирование себя не могло остаться незамеченным. В комментариях осетинку начали оскорблять. Некоторые и вовсе забросали девушку проклятиями и пожелали ей «задушиться хиджабом». «На тебя даже смотреть грех, остановись уже», — взывают они к совести блогера.

Самой Джикаевой все происходящее вокруг ее персоны, судя по всему, нравится, ведь героиня ролика активно подогревает интерес к себе и продолжает ругаться с аудиторией в комментариях. Тем временем, сам ролик за 2 дня просмотрели уже 260 тысяч человек.