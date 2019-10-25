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«Износилась»: под откровенным снимком Хайди Клум появились жесткие комментарии

Поклонники некогда хорошенькой модели оказались шокированы произошедшими метаморфозами.

«Износилась»: под откровенным снимком Хайди Клум появились жесткие комментарии
Модель Хайди Клум. Фото: Инстаграм

46-летняя бывшая модель Хайди Клум мечтает вновь стать интересной для аудитории. Недавно немка выложила в личный микроблог видео, на котором предстала в слишком откровенном виде.

Модную на первый взгляд фиолетовую куртку Клум надела на голое тело – таким образом, из-под воротника достаточно откровенно выглядывал бюст.

Еще больше вызова образу Хайди придал черный массивный чокер на шее в виде ремня, а также агрессивно подведенные синим цветом глаза. Поклонники некогда симпатичной модели оказались шокированы ее внешним видом. Некоторые откровенно заявили, что визуально Хайди «износилась».

Сразу несколько человек призвали бывшую красотку не показываться больше в таком виде и не распугивать и без того немногочисленную армию фанатов. Третьи и вовсе сумели разглядеть пластику носа. Всего ролик собрал почти 700 тысяч просмотров.

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Хайди Клум
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«Износилась»: под откровенным снимком Хайди Клум появились жесткие комментарии
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