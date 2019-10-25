Нелегкие времена: Галустян признался, что хотел развестись с женой

По словам юмориста, в те годы у них с супругой еще не было детей.

Юморист Михаил Галустян рассказал, что хотел развестись много лет назад со своей супругой Викторией. Это случилось вскоре после свадьбы. Тогда у них еще не было совместных детей.

Как сказал Галустян, вместе с женой они оказались в тупике. Часто ссорились. «Поступила инициатива — может, разбежаться? Такие вещи всегда обоюдные, это как качели с двумя сидушками — один человек не сможет покататься, всегда противовес должен быть», — заявил он.

При этом он сказал, что им с женой хватило здравого смысла не рубить сплеча. Вещи никто не собирал. Когда же родились дочери, то изменились и цели. Они поняли с женой, что хотят воспитать дочек в счастливом браке. Как заметил Галустян, сейчас все основное время они уделяют воспитанию детей. При этом и о романтике не забывают. Порой, как он выразился, устраивают «родительские дни».

Как сказал юморист, он часто видит о себе много неправды в СМИ. Его то считают человеком нетрадиционной ориентации, то пишут, что канал, где он работает, отказался от его услуг. Также каждый год он «стабильно умирает». К подобным новостям он относится с юмором и не обращает внимание на сплетни, сообщает «СтарХит».