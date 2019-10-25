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«Ты че, ****»: Наргиз вспомнила, как терпела побои от мужа во время беременности

В один из моментов нападения супруг сломал певице челюсть.

«Ты че, ****»: Наргиз вспомнила, как терпела побои от мужа во время беременности
евица Наргиз Закирова. Фото: КП/Гусева Евгения

Бывший муж избивал Наргиз Закирову, когда та была беременной. Свою страшную тайну певица раскрыла во время эфира передачи «А поговорить?» с журналисткой Ириной Шихман.

Знаменитость вспомнила, что первый раз супруг поднял на нее руку спустя несколько месяцев после того, как она переехала жить к нему в Казахстан. Чуть позже пара собиралась сменить место жительства и отправиться в Америку.

«Однажды я его спросила про найденную в квартире расческу. На что он меня молча, просто очень сильно в грудь толкнул. Я упала на кровать, ударилась головой об стену», — вспоминает она.

С того момента насилие в семье стало повторяться. В следующий раз мужчина избил Закирову, когда та позволила себе соврать на вопрос о покраске волос. Глава семьи почуял, что от волос его супруги пахнет химической завивкой, а Наргиз не смогла признаться мужу, что прибегала к помощи парикмахера.

«Он ударил меня очень сильно кулаком в бок и сказал с матом: «Ты че, ****. Мне врать ты будешь?», — повествует Наргиз.

В один из моментов выяснения отношений нарушитель и вовсе сломал Наргиз челюсть.

«Я после работы села в такси, доехала практически до дома. Мы идем по тротуарчику. Вдруг абсолютно молча он разворачивается и бьет меня кулаком в челюсть. Я падаю в изгородь, и он начинает меня пинать. К моему счастью подъехала полицейская машина», — резюмировала она.

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«Ты че, ****»: Наргиз вспомнила, как терпела побои от мужа во время беременности
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