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«Не могу так издеваться над ребенком»: Навка найдет замену дочери в шоу

Девочка растет с характером и не всегда слушает маму.

«Не могу так издеваться над ребенком»: Навка найдет замену дочери в шоу
Маленькая Надя будет выступать в новом ледовом шоу мамы ФОТО: https://www.instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка рассказала о своем новогоднем шоу «Аленький цветочек». В этом году на лед выйдет дочка знаменитой фигуристки пятилетняя Надя. Она сама попросила роль, и мама не смогла отказать. Теперь же Татьяна Навка страшно переживает по этому поводу.

«Будет еще моя дочка выступать. У нее по две тренировки в день, старается, готовится, слушает музыку. Вся в образе. Ей пять лет и я очень переживаю, график очень тяжелый — по две тренировки в день», — делится Татьяна Навка.

Тем не менее, девочка не собирается отступать и выкладывается по-полной. Это с одной стороны радует маму, но с другой очень тревожит.

«Она будет на премьере, но я возьму еще одну девочку, которая сможет заменять. Не могу так издеваться над своим ребенком», — рассказывает Татьяна Навка в шоу «Пятница с Региной».

Знаменитая фигуристка так же призналась, что в этом году в ее программе будет задействована Алина Загитова.

«Она на сегодня самая крутая, единственная в мире, которая имеет победы на всех соревнованиях», — делится Навка.

Кстати, тренировать свою дочку Надю Татьяна пока не планирует — на это не хватает терпения. Малышка растет с характером и не всегда слушает маму.

«Она меня не слушает. Может быть потом, если она будет кататься, то я приступлю, а пока это не нужно. Маму надо воспринимать как маму, ну и у меня нет столько нервов, чтобы с такими маленькими работать», — заключает Навка.

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«Не могу так издеваться над ребенком»: Навка найдет замену дочери в шоу
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