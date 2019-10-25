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Заслужила «Оскар»: на видео лошадь мастерски притворяется мертвой, чтобы не работать

Каждый раз при приближении человека Цзинань падает набок и картинно закатывает глаза. А наездник и рад - снимает видео, которое смотрят миллионы.

Заслужила «Оскар»: на видео лошадь мастерски притворяется мертвой, чтобы не работать
Кадр из Ютуб

В Корее лошадь научилась симулировать смерть, чтобы не работать. Парнокопытное канадской породы по имени Цзинань веселит работников фирмы и коллег по стойлу театральными представлениями.

Как только к ней приближается человек, лошадь тут же падает набок и картинно закатывает глаза, делая вид, что умерла. Нередко для антуража животное поднимает ноги, чтобы оппонент убедился наверняка – трудиться она не может.

Фермеры рассказывают, что поначалу считали подобные выходки животного забавными. Сейчас же это немного нервирует, потому что с лошадью достаточно трудно договориться – на Цзинань не действуют уговоры и крики. Нередко лошадь теряет равновесие даже при попытке просто усесться на нее – наездники успевают соскочить с седла в последний момент.

Когда именно Цзинань обзавелась таким лайфхаком, владельцы лошади не рассказывают. Однако слишком умное животное быстро стало популярным в Сети – за месяц ролик на Youtube  посмотрели почти 2 миллиона человек. В комментариях же люди требуют выдать парконокопытной подруге Оскар, ведь, по их мнению, играет она гениально.

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Заслужила «Оскар»: на видео лошадь мастерски притворяется мертвой, чтобы не работать
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