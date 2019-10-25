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Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной

Мария Леонова на 18 лет моложе известного режиссера.

Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной
Кончаловский опубликовал снимок жены/http://globallookpress.com

Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше. Он кратко подписал фотографию: «Любимая». Поклонники надеются, что режиссер все-таки позовет возлюбленную и мать своего сына под венец.

В 2017 году он нее у него родился сын Тимур. Ранее сценарист жил гражданским браком с актрисой Любовью Толкалиной. Пара была вместе практически двадцать лет, но потом неожиданно приняла решение расстаться. От этого брака у режиссера и актрисы в 2001 году родилась дочь Мария.

Ранее Любовь Толкалина говорила, что Егор Кончаловский в какой-то момент закрылся в своем доме на третьем этаже и перестал развиваться. Она же в те годы была совсем молодой и ей хотелось творить.

Со своей стороны, Егор Кончаловский говорил, что стабильность – это не про Толкалину. Он хотел спокойного семейного быта, но актриса совсем не хотела сидеть дома. Именно поэтому их гражданский брак и рухнул.

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Тэги:

Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Леонова
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Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной
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