Привет от Чаки: музей в Миннесоте пугает коллекцией самых страшных кукол

Исторический центр округа Олмстед в Рочестере призвал посетителей заглянуть в гости испытать неподдельный ужас. В преддверии Хэллоуина культурное заведение организовало выставку, главными экспонатами которой стали страшные куклы.

Изготавливались пугающие игрушки из всевозможных подручных материалов – резины, ткани и даже пластилина. Были и те, основой для которых стали другие предметы – так, куклу, визуально похожую на Пряню из мультика «Шрек», создавали из использованной свечи.

Куратор выставки Дэн Новаковски рассказал TwinCities, что главный ужас вызывают у посетителей выставки глаза кукол. Некоторые из игрушек могут даже внезапно открыть глаза, когда человек их поднимает.

Однажды посетительница так сильно испугалась одну из кукол, что уронила ее – грим с лица куклы отвалился после соприкосновения с полом, сделав ее еще страшнее прежнего.

Помимо обычной экскурсии посетители смогут проголосовать и за самую страшную куклу. Озвучить свое мнение туристы могут уже сейчас.

В социальных сетях, однако, далеко не все решаются посмотреть на это. Некоторые отмечают, что панически боятся кукол еще со времен Чаки, а значит, посещение музея может закончиться для них сердечным приступом.