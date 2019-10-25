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Инсульт настиг 54-летнюю туристку из России на аквааэробике в Турции

Женщину доставили в госпиталь прямо с занятия.

Инсульт настиг 54-летнюю туристку из России на аквааэробике в Турции
Фото: pixabay

В Турции 54-летняя россиянка скончалась после занятия аквааэробикой. В представительстве РФ в Турции рассказали, что в начале октября женщина прилетела в страну на отдых.

Изначально беды ничего не предвещало: без лишних проблем россиянка заселилась в отель и наслаждалась отпуском. В один из дней женщина решила присоединиться к сеансу аквааэробики – именно он и стал последним в жизни россиянки.

В какой-то момент пострадавшей резко стало плохо. Сотрудники отеля вызвали на место скорую помощь, которая доставила пациентку в ближайший госпиталь. Там медики диагностировали кровоизлияние в мозг и сразу же назначили операцию. Хирургическое вмешательство врачи провели, но ситуацию это не  спасло – спустя две недели туристка умерла.

В ведомстве отметили, что все время, пока пострадавшая находилась в больнице, сотрудники консульства поддерживали связь с родственниками. Решался вопрос о переводе пациентки в Россию, однако само мероприятие провести не успели. Сейчас в посольстве обещали помочь родственникам туристки в перевозе тела.

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Инсульт настиг 54-летнюю туристку из России на аквааэробике в Турции
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