Инсульт настиг 54-летнюю туристку из России на аквааэробике в Турции

В Турции 54-летняя россиянка скончалась после занятия аквааэробикой. В представительстве РФ в Турции рассказали, что в начале октября женщина прилетела в страну на отдых.

Изначально беды ничего не предвещало: без лишних проблем россиянка заселилась в отель и наслаждалась отпуском. В один из дней женщина решила присоединиться к сеансу аквааэробики – именно он и стал последним в жизни россиянки.

В какой-то момент пострадавшей резко стало плохо. Сотрудники отеля вызвали на место скорую помощь, которая доставила пациентку в ближайший госпиталь. Там медики диагностировали кровоизлияние в мозг и сразу же назначили операцию. Хирургическое вмешательство врачи провели, но ситуацию это не спасло – спустя две недели туристка умерла.

В ведомстве отметили, что все время, пока пострадавшая находилась в больнице, сотрудники консульства поддерживали связь с родственниками. Решался вопрос о переводе пациентки в Россию, однако само мероприятие провести не успели. Сейчас в посольстве обещали помочь родственникам туристки в перевозе тела.