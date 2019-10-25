«Нищеброды – это не моя проблема»: Кира Майер поделилась лайфхаками, как привлекать зажиточных мужчин

Сама девушка признается, что тратит баснословные деньги на уход за собой.

Скандальная модель Кира Майер призвала девушек инвестировать во внешность, чтобы привлекать зажиточных мужчин. Накануне сексуальная блогер стала героиней «Прямого эфира» Андрея Малахова – выпуск был посвящен шикарной жизни свободолюбивых девушек.

Кира рассказала, что позволяет себе покупать дорогое белье и одежду, потому что встречается с обеспеченным мужчиной. Имя спонсора девушка называть отказалась, сославшись на то, что оно достаточно известное.

Майер отметила, что часто подвергается нападкам со стороны менее обеспеченных особ – окружающие обвиняют блогера в эскорте, хотя на самом деле это не так.

«Они не думают, что у человека могут быть богатые родители. То, что многие встречаются с какими-то нищебродами – это не моя проблема», — отрезала она.

Сама Майер отмечает – секрет ее успеха у мужчин – в привлекательной внешности. Девушка уверена – если инвестировать в физиологию, можно жить на широкую ногу.

«Я уже два года губы подкалываю. Ботокс мышц, чтобы лицо худее казалось. Наращиваю ресницы, татуаж бровей. Коррекция волос раз в месяц. Только на уход полмиллиона. А еще массаж!», — делится она рецептом.

Делает акцент модель и на одежде, а также нижнем белье. Если сложить всю обувь, которая носит Кира, а затем продать ее, разбогатеть можно на 3 миллиона рублей.