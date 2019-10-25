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«Нищеброды – это не моя проблема»: Кира Майер поделилась лайфхаками, как привлекать зажиточных мужчин

Сама девушка признается, что тратит баснословные деньги на уход за собой.

«Нищеброды – это не моя проблема»: Кира Майер поделилась лайфхаками, как привлекать зажиточных мужчин
Модель Кира Майер. Фото: кадр из передачи «Малахов. Прямой эфир»

Скандальная модель Кира Майер призвала девушек инвестировать во внешность, чтобы привлекать зажиточных мужчин. Накануне сексуальная блогер стала героиней «Прямого эфира» Андрея Малахова – выпуск был посвящен шикарной жизни свободолюбивых девушек.

Кира рассказала, что позволяет себе покупать дорогое белье и одежду, потому что встречается с обеспеченным мужчиной. Имя спонсора девушка называть отказалась, сославшись на то, что оно достаточно известное.

Майер отметила, что часто подвергается нападкам со стороны менее обеспеченных особ – окружающие обвиняют блогера в эскорте, хотя на самом деле это не так.

«Они не думают, что  у человека могут быть богатые родители. То, что многие встречаются с какими-то нищебродами – это не моя проблема», — отрезала она.

Сама Майер отмечает – секрет ее успеха у мужчин – в привлекательной внешности. Девушка уверена – если инвестировать в физиологию, можно жить на широкую ногу.

«Я уже два года губы подкалываю. Ботокс мышц, чтобы лицо худее казалось. Наращиваю ресницы, татуаж бровей. Коррекция волос раз в месяц. Только на уход полмиллиона. А еще массаж!», — делится она рецептом.

Делает акцент модель и на одежде, а также нижнем белье. Если сложить всю обувь, которая носит Кира, а затем продать ее, разбогатеть можно на 3 миллиона рублей.

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Кира Майер
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«Нищеброды – это не моя проблема»: Кира Майер поделилась лайфхаками, как привлекать зажиточных мужчин
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