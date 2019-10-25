«Нищеброды – это не моя проблема»: Кира Майер поделилась лайфхаками, как привлекать зажиточных мужчин

Скандальная модель Кира Майер призвала девушек инвестировать во внешность, чтобы привлекать зажиточных мужчин. Накануне сексуальная блогер стала героиней «Прямого эфира» Андрея Малахова – выпуск был посвящен шикарной жизни свободолюбивых девушек.
Кира рассказала, что позволяет себе покупать дорогое белье и одежду, потому что встречается с обеспеченным мужчиной. Имя спонсора девушка называть отказалась, сославшись на то, что оно достаточно известное.
Майер отметила, что часто подвергается нападкам со стороны менее обеспеченных особ – окружающие обвиняют блогера в эскорте, хотя на самом деле это не так.
«Они не думают, что у человека могут быть богатые родители. То, что многие встречаются с какими-то нищебродами – это не моя проблема», — отрезала она.
Сама Майер отмечает – секрет ее успеха у мужчин – в привлекательной внешности. Девушка уверена – если инвестировать в физиологию, можно жить на широкую ногу.
«Я уже два года губы подкалываю. Ботокс мышц, чтобы лицо худее казалось. Наращиваю ресницы, татуаж бровей. Коррекция волос раз в месяц. Только на уход полмиллиона. А еще массаж!», — делится она рецептом.
Делает акцент модель и на одежде, а также нижнем белье. Если сложить всю обувь, которая носит Кира, а затем продать ее, разбогатеть можно на 3 миллиона рублей.