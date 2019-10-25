Потеря потерь: у Гогена Солнцева украли телефон с интимными снимками жены

Шоумен и фрик Гоген Солнцев заявил, что знакомый украл у него телефон, в котором были фотографии интимного содержания. На некоторых снимках есть откровенные кадры с его женой Екатериной Терешкович. Фрик очень переживает по этому поводу. Он надеется на помощь полиции.

«Мой знакомый попросился у меня переночевать. Пока я спал, он вынес у меня телефон, в котором были снимки интимного содержания. Этот парень обколол меня клофелином. У меня, кстати, есть копия паспорта этого парня. Сейчас его поисками занимается полиция», — рассказал Гоген Солнцев корреспонденту Teleprogramma.pro.

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Как сказал фрик, в его доме уже побывала полиция. Были сняты отпечатки пальцев. «У меня было много всевозможных украшений. Сейчас проверяю, все ли на месте. Дело в том, что в мой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно что-то своровали они», — заметил фрик.

Шоумен также отметил, что уснул он буквально на час. Но даже этого времени хватило вору, чтобы украсть дорогой его сердцу телефон.