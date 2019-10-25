НОВОСТИ

Потеря потерь: у Гогена Солнцева украли телефон с интимными снимками жены

Фрик уже написал заявление в полицию на своего друга.

Потеря потерь: у Гогена Солнцева украли телефон с интимными снимками жены
Солнцев остался без телефона/http://globallookpress.com

Шоумен и фрик Гоген Солнцев заявил, что знакомый украл у него телефон, в котором были фотографии интимного содержания. На некоторых снимках есть откровенные кадры с его женой Екатериной Терешкович. Фрик очень переживает по этому поводу. Он надеется на помощь полиции.

Гоген Солнцев с женой. Фото
У Солнцева пропал телефон/http://globallookpress.com

«Мой знакомый попросился у меня переночевать. Пока я спал, он вынес у меня телефон, в котором были снимки интимного содержания. Этот парень обколол меня клофелином. У меня, кстати, есть копия паспорта этого парня. Сейчас его поисками занимается полиция», — рассказал Гоген Солнцев корреспонденту Teleprogramma.pro.

Как сказал фрик, в его доме уже побывала полиция. Были сняты отпечатки пальцев. «У меня было много всевозможных украшений. Сейчас проверяю, все ли на месте. Дело в том, что в мой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно что-то своровали они», — заметил фрик.

Шоумен также отметил, что уснул он буквально на час. Но даже этого времени хватило вору, чтобы украсть дорогой его сердцу телефон.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гоген СолнцевГоген Солнцев последние новостиЕкатерина Терешкович
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Потеря потерь: у Гогена Солнцева украли телефон с интимными снимками жены
Интересно?
Поделись с друзьями: