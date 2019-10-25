НОВОСТИ

Жена Никиты Михалкова не скрывает, что завидует Юлии Высоцкой

Татьяна Михалкова поделилась, каково это — жить столько лет с популярным мужем.

Жена Никиты Михалкова не скрывает, что завидует Юлии Высоцкой
Татьяна Михалкова признается, что привыкла жить в популярности своего супруга, но иногда завидует Юлии Высоцкой ФОТО: Евгения ГУСЕВА/КП

За время брака с Никитой Сергеевичем Михалковым его супруга Татьяна смирилась с популярностью и постоянной востребованностью мужа. Научилась принимать дома огромную родню, коллег и рабочий коллектив режиссера.

Недавно глава семьи отметил свой день рождения по-семейному, но собралось больше сотни гостей. Татьяна признается, что по-хорошему завидует Юлии Высоцкой. У них с Андроном Кончаловским — старшим братом Михалкова — все по-домашнему, не в таких масштабах.

«Он молодец — у него «Едим дома» с женой, спектакль, фильм — все по-домашнему. Я Юле Высоцкой по-хорошему завидую в этом плане», — делится с «Комсомольской правдой» жена режиссера.

Что касается Никиты Сергеевича, то здесь везде размах, «там сразу и фонды, и Академия, и «Бесогон», и студия «Три Тэ» с огромнейшим коллективом…».

Супруги прожили в браке более 40 лет, и Татьяна признается, что иногда было сложно. У мужа работа, съемки, да и женского внимания хоть отбавляй.

«Столько течений, соблазнов, мир так быстро меняется. Сложно прожить столько с любым человеком вместе», — рассуждает женщина.

Главное — найти свое хобби и заниматься любимым делом — это скрепляет любые отношения. Татьяна Михалкова занята своим проектом «Русский силуэт»: много работает, постоянно в разъездах и командировках.

Заниматься делами Фонда приходится чуть ли не круглосуточно, но она не жалуется и даже успевает следить за новостями из мира моды.

Недавно появилась информация, что Вячеслав Зайцев задолжал 58 миллионов рублей и его бизнес терпит убытки.

«Мы, люди творческие, не всегда можем грамотно рассчитать финансы, а еще многое зависит от людей, которые тебя окружают — директоров, помощников… Я надеюсь, что дом Зайцева все-таки спасут», — заключает Татьяна Михалкова.

Ранее звездная мама раскрыла секрет похудения своей старшей дочери — актрисы Анны Михалковой. Она признается, что до сих пор удивляется результатам дочери, но особо говорить им об этом некогда, так как Анна постоянно на съемках, пишет сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийВячеслав ЗайцевНикита МихалковТатьяна МихалковаЮлия Высоцкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Никиты Михалкова не скрывает, что завидует Юлии Высоцкой
Интересно?
Поделись с друзьями: