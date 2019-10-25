Жена Никиты Михалкова не скрывает, что завидует Юлии Высоцкой

Татьяна Михалкова поделилась, каково это — жить столько лет с популярным мужем.

За время брака с Никитой Сергеевичем Михалковым его супруга Татьяна смирилась с популярностью и постоянной востребованностью мужа. Научилась принимать дома огромную родню, коллег и рабочий коллектив режиссера.

Недавно глава семьи отметил свой день рождения по-семейному, но собралось больше сотни гостей. Татьяна признается, что по-хорошему завидует Юлии Высоцкой. У них с Андроном Кончаловским — старшим братом Михалкова — все по-домашнему, не в таких масштабах.

«Он молодец — у него «Едим дома» с женой, спектакль, фильм — все по-домашнему. Я Юле Высоцкой по-хорошему завидую в этом плане», — делится с «Комсомольской правдой» жена режиссера.

Что касается Никиты Сергеевича, то здесь везде размах, «там сразу и фонды, и Академия, и «Бесогон», и студия «Три Тэ» с огромнейшим коллективом…».

Супруги прожили в браке более 40 лет, и Татьяна признается, что иногда было сложно. У мужа работа, съемки, да и женского внимания хоть отбавляй.

«Столько течений, соблазнов, мир так быстро меняется. Сложно прожить столько с любым человеком вместе», — рассуждает женщина.

Главное — найти свое хобби и заниматься любимым делом — это скрепляет любые отношения. Татьяна Михалкова занята своим проектом «Русский силуэт»: много работает, постоянно в разъездах и командировках.

Заниматься делами Фонда приходится чуть ли не круглосуточно, но она не жалуется и даже успевает следить за новостями из мира моды.

Недавно появилась информация, что Вячеслав Зайцев задолжал 58 миллионов рублей и его бизнес терпит убытки.

«Мы, люди творческие, не всегда можем грамотно рассчитать финансы, а еще многое зависит от людей, которые тебя окружают — директоров, помощников… Я надеюсь, что дом Зайцева все-таки спасут», — заключает Татьяна Михалкова.

Ранее звездная мама раскрыла секрет похудения своей старшей дочери — актрисы Анны Михалковой. Она признается, что до сих пор удивляется результатам дочери, но особо говорить им об этом некогда, так как Анна постоянно на съемках, пишет сайт OA.