НОВОСТИ

Исинбаева разозлила пользователей после критики «пустышек» в Instagram

Олимпийская чемпионка задалась вопросом, почему мыслями миллионов управляют девушки с искусственной внешностью.

Исинбаева разозлила пользователей после критики «пустышек» в Instagram
Елена Исинбаева раскритиковала блогеров-пустышек ФОТО: https://www.instagram.com/isinbaevayelena/

Елена Исинбаева является одной из самых известных спортсменок не только нашей страны, но и мира. В ее копилке несколько золотых медалей, которые она взяла, в том числе, на Олимпийских играх.

Недавно спортсменка задалась вопросом, почему же она и ее коллеги, много сделавшие для своей страны, не являются лидерами мнений. А большинство пользователей в соцсетях готовы прислушиваться к пустышкам из соцсетей с искусственной внешностью.

Конкретно называть фамилий блогеров чемпионка не стала, только задалась философским вопросом.

«Почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь?», — рассуждает Исинбаева.

Но ее укор в адрес блогеров не нашел поддержку у подписчиков. Многие отказались признавать подобную позицию и решили открыть глаза чемпионке на окружающую действительность. В глазах подписчиков, Исинбаева сама порой делает поступки, на которые не имеет право, если судить ее же категориями.

«Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься — там вы можете быть инфлюинсерами», — пишут пользователи.

Некоторые уверены, что пустоголовые блогеры не так уж плохи.

«»Пустышки» они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», — заключат другие.

Отвечать на данные выпады чемпионка не стала. Тем более были и те, кто ее поддержал в подобных рассуждениях, пишет сайт argumenti.ru.

Елена Исинбаева имеет статус двукратной олимпийской чемпионки 2004 и 2008 года, а в 2012 она стала бронзовым призером Олимпийских игр. Спустя четыре года после этого она объявила о завершении карьеры и в 2016 году стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Исинбаева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исинбаева разозлила пользователей после критики «пустышек» в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: