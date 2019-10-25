Исинбаева разозлила пользователей после критики «пустышек» в Instagram

Елена Исинбаева является одной из самых известных спортсменок не только нашей страны, но и мира. В ее копилке несколько золотых медалей, которые она взяла, в том числе, на Олимпийских играх.

Недавно спортсменка задалась вопросом, почему же она и ее коллеги, много сделавшие для своей страны, не являются лидерами мнений. А большинство пользователей в соцсетях готовы прислушиваться к пустышкам из соцсетей с искусственной внешностью.

Конкретно называть фамилий блогеров чемпионка не стала, только задалась философским вопросом.

«Почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь?», — рассуждает Исинбаева.

Но ее укор в адрес блогеров не нашел поддержку у подписчиков. Многие отказались признавать подобную позицию и решили открыть глаза чемпионке на окружающую действительность. В глазах подписчиков, Исинбаева сама порой делает поступки, на которые не имеет право, если судить ее же категориями.

«Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься — там вы можете быть инфлюинсерами», — пишут пользователи.

Некоторые уверены, что пустоголовые блогеры не так уж плохи.

«»Пустышки» они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», — заключат другие.

Отвечать на данные выпады чемпионка не стала. Тем более были и те, кто ее поддержал в подобных рассуждениях, пишет сайт argumenti.ru.

Елена Исинбаева имеет статус двукратной олимпийской чемпионки 2004 и 2008 года, а в 2012 она стала бронзовым призером Олимпийских игр. Спустя четыре года после этого она объявила о завершении карьеры и в 2016 году стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.