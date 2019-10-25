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Постоянные переработки «проедают» у офисных работников плешь

Наиболее подвержена облысению мужская часть населения.

Постоянные переработки «проедают» у офисных работников плешь
Фото: pixabay

Ученые обнаружили новую причину облысения у мужчин. Постоянные переработки являются одним из факторов риска потери волос. Ученые из Южной Кореи провели соответствующие исследования в этом направлении: для наглядности специалисты из Университета Сунгкюн-Квань отобрали около 14 тысяч респондентов и разделили их на три группы.

В первую вошли мужчины, которые работают в соответствии с законодательством – не более 40 часов в неделю. Во вторую – те, кто перерабатывает, но в пределах 52 часов в неделю. В третьей же оказались мужчины, которые задерживаются в офисе больше 52 часов. Ученые также учитывали возраст, вес, семейное положение и другие особенности человека, которые могут сказаться на результатах.

Корейцы пришли к выводу, что мужчины, работающие более 52 часов в неделю, наиболее подвержены облысению. Связано это с тем, что каждый час переработки вызывает у человека дополнительный стресс, что стимулирует выработку гормона тестостерона, который способен включать «механизм облысения».

Примечательно, что первые симптомы облысения мужчина может замечать у себя уже к 20-30 годам. С возрастом ситуация ухудшается, передает Medicaldaily.

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Постоянные переработки «проедают» у офисных работников плешь
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