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Орлы «сожрали» 250 тысяч рублей на смс орнитологов

Ученые просят неравнодушных помочь им расквитаться со счетами, возникшими из-за роуминга.

Орлы «сожрали» 250 тысяч рублей на смс орнитологов
Орел. Фото: КП/Вислов Иван

Степные орлы вогнали орнитологов в большие долги перед мобильными операторами. Как рассказал главный редактор  журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин, ученые регулярно отслеживают перемещения пернатых с помощью GPS-передатчиков: оповещение о местонахождении той или иной особи приходит смс-сообщениями.

Так, недавно сразу несколько птиц улетели на зимовку в Иран и Пакистан, а сообщения оттуда котируются мобильным оператором по двойному тарифу. Сейчас, чтобы закрыть долги, ученым нужно найти 240 тысяч рублей. До этого продолжать наблюдение за птицами они не смогут.

Игорь Карякин подчеркнул, что на данный момент удалось собрать практически половину долга. Орнитологам помогают неравнодушные люди – они делают пожертвования на 100 или 400 рублей. Долги по трем орлам уже удалось закрыть – ученые отдали 25 тысяч рублей.

«Из проблемных ещё пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Надеюсь, хотя бы ещё на двух орлов получится собрать деньги», — передает его слова РИА Новости.

Отказываться от слежки за птицами специалисты, впрочем, не намерены. Аргументируют они это тем, что слежка помогает определить уязвимые места птиц и организовать для них заповедники.

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Игорь Карякинорлы
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Орлы «сожрали» 250 тысяч рублей на смс орнитологов
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