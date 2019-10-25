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После «эксперимента» с фейковой беременностью у Волковой от поздравлений разрядился телефон

По словам звезды «Ворониных», друзья и подписчики бросились ее поздравлять.

После «эксперимента» с фейковой беременностью у Волковой от поздравлений разрядился телефон
Волкова не собирается скрывать свою беременность/http://globallookpress.com

Актриса Екатерина Волкова заявила, что ее телефон разрядился за полчаса после того, как в Instagram она опубликовала пост, на котором у нее виден «беременный» живот. Все поклонники и друзья подумали, что звезда «Ворониных» беременна, и принялись ей названивать, чтобы поздравить. Сама актриса позже отмечала, что это был всего лишь «социальный эксперимент» для привлечения внимания к спектаклю «Ловушка», в котором она задействована.

Пост Волкова опубликовала по пути в Санкт-Петербург, в поезде. Связь временами пропадала, но, как сказала актриса, телефон в итоге разрядился за полчаса. Ей поступил град сообщений. Многие были сильно удивлены. Дело в том, что друзья видели ее несколько дней назад и никакого живота у звезды не было и в помине.

При этом Волкова сказала, что если она действительно забеременеет, то не будет скрывать это.

«Хотя с моей занятостью — мы ведь куда-то постоянно ездим, летаем, выступаем, скрыть не получится, люди все равно узнают. Как будет, так будет, но с поклонниками этой новостью обязательно поделюсь. Уже без шуток», — заявила Екатерина Волкова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

Екатерина ВолковаСанкт-ПетербургСериал "Воронины"
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После «эксперимента» с фейковой беременностью у Волковой от поздравлений разрядился телефон
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