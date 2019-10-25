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Лавров, Усманов, Потанин: успешные выпускники МГИМО снялись в кино

Некоторых из знаменитых людей мир мог бы не узнать, если бы их судьба сложилась по-другому.

Лавров, Усманов, Потанин: успешные выпускники МГИМО снялись в кино
Сергей Лавров. Фото: КП/Веленгурин Владимир

На днях «Первый канал» выпустил фильм, посвященный 75-летию одного из самых элитарных вузов страны – МГИМО.

В преддверии юбилея самые знаменитые выпускники учебного учреждения – Сергей Лавров, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Касым-Жомарт Токаев и другие – рассказали, чего им стоило добиться успеха и как в этом помогло образование.

Так, дипломат Лавров вообще мог не появиться в политике, а пойти в ученые. Сергей Викторович вспомнил, что поступить в МГИМО его надоумила мама: Лавров уже собирался подавать документы в инженерно-физический институт, но родительница уговорила сына попробоваться и в МГИМО. К тому же, вступительные экзамены там проходили на месяц раньше, чем в МИФИ.

Усманов и вовсе начинал свое восхождение с уборки картошки. После очередной смены на грядках тогда еще студент Усманов придумал первый бизнес-план: он нашел способ собрать всю летнюю норму урожая за 7 дней.

Потанин, прежде чем стать богатым и успешным, два года «месил сапогами грязь» на сельскохозяйственных работах. Владимир неоднократно участвовал в «баскетболе кочанами», из-за чего однажды чуть не был наказан – игры студентов увидел проверяющий.

Владимир вспомнил – тогда многие избежали последствий – вину за случившееся взял на себя внук Леонида Брежнева.

Помимо Потанина, Усманова и Лаврова МГИМО выпустил множество других успешных людей. На сегодняшний день МГИМО имеет не только российское, но и мировое имя – туда стремятся студенты из стран Европы.

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Тэги:

Алишер УсмановВладимир ПотанинКасым-Жомарт ТокаевСергей Лавров
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Лавров, Усманов, Потанин: успешные выпускники МГИМО снялись в кино
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