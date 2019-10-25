Источник вдохновения: Харламов не может забыть свадьбу Собчак и Богомолова

Юморист Гарик Харламов в Instagram проанонсировал новый выпуск Comedy Club. В отрывке он забавно подшутил над своим товарищем Демисом Карибидисом, с которым у него состоялся забавный диалог.

На кадрах можно увидеть, как Карибидис сидит за роялем. При этом Харламов высказывает свое раздражение. Он произносит: «Ты мне уже как Собчак и Богомолов». Ничего не понимающий Демис спрашивает друга: «В смысле?» «В гробу я тебя видал», — говорит Гарик Харламов.

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Отметим, что свадьба светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стала одним из самых ярких событий последних месяцев. Как известно, молодожены приехали в ЗАГС на катафалке, чем несколько смутили всех собравшихся. На машине была соответствующая запись: «Пока смерть не разлучит нас».

Кстати, Собчак и Богомолову был выписан штраф в пять тысяч рублей за езду на катафалке. Дело в том, что багажник у автомобиля не был закрыт. Влюблённые вполне могли выпасть на проезжую часть и спровоцировать серьезное ДТП.