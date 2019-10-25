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Украинский политолог из политик-шоу, попарив ноги, угодил в реанимацию

У Владимира Ковтуна обнаружился диабет.

Украинский политолог из политик-шоу, попарив ноги, угодил в реанимацию
Реанимация. Фото: КП/Булатов Алексей

Украинского политолога Владимира Ковтуна хорошо знают в основном те российские телезрители, которым нравятся политические ток-шоу. Он часто бывает гостем на самых разных программах, но в основном на телеканале «Россия 1».

Но в ближайшее время эксперт вряд ли появится на экранах телевизоров. Владимир Ковтун неожиданно попал в реанимацию. Об этом в своем Twitter сообщил бывший спикер МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Долгов.

Политик отмечает, что Ковтун едва не умер после того, как попарил ноги. Ему стало плохо, в больнице у него обнаружился диабет. Сейчас как будто Владимир Ковтун уже оклемался.

Однако официальной информации от родных и близких политолога о госпитализации Ковтуна нет.

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Тэги:

Владимир КовтундиабетКонстантин Долгов
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Украинский политолог из политик-шоу, попарив ноги, угодил в реанимацию
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