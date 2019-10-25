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Кабо нежно поздравила дочь с большой премьерой в театре

Татьяна делает успехи в своей профессии.

Кабо нежно поздравила дочь с большой премьерой в театре
Кабо выразила восхищение своей дочерью/http://globallookpress.com

Актриса Ольга Кабо в Instagram поздравила дочь от первого брака Татьяну с режиссерской постановкой в театре «Русский балет». Девушка выступила в роли режиссера и балетмейстера постановки «Лолита. Вплоть до смерти и после».

«Когда ночь, вокруг никого, и ты в объятиях тишины — ты можешь вдохновенно парить над землей, расправив крылья… В этой свободе, полёте над бытом и суетой и есть суть творчества. Танечка. Поздравляю тебя! Ты — создатель! Ты — творец! С премьерой!» — заявила Ольга Кабо.

Отметим, что Татьяне Кабо в августе нынешнего года исполнился 21 год. Она родилась от брака с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Как ранее рассказывала ее мать, дочь-балерина необычайно талантлива и у нее большое будущее. Видимо, девушка решила попробовать себя в роли хореографа на данный момент.

Кстати, в 2007 году Татьяна Кабо сыграла главную роль в картине «Дюймовочка». Она удостоилась восторженных комментариев и даже получила несколько кинонаград. Что касается ее мамы, то она нашла счастье во втором браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. От этого брака на свет в 2012 году появился сын Виктор.

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Николай РазгуляевОльга КабоТатьяна КабоЭдуард Василишин
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Кабо нежно поздравила дочь с большой премьерой в театре
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