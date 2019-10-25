В США банда епископов-педофилов за 70 лет развратила 166 детей

В Америке полиция раскрыла поистине небывалое преступление: в штате Колорадо пятеро католических священников 70 лет насиловали детей. Только на счету этих священнослужителей значится 102 жертвы, всего же по этому делу проходят 43 обвиняемых и 166 пострадавших несовершеннолетних.

Юристы выяснили, что первые преступления против половой неприкосновенности были зафиксированы аж в 1950 году.

Все это время Римско-католическая церковь десятилетиями покрывала нарушителей. В отчетах при этом отмечалось, что проблемы с детьми у «воспитателей» действительно были, но по версии официального церковного органа, основа непослушания крылась в самих детях – они якобы «проявляли нервозность» и «нарушали границы дозволенного».

Несмотря на то, что о ситуации знали все, сановники не лишались места в церкви.

Так, например одного из епископов обвинили в насилии над ребенком в 2007 году, но находиться на своем посту он продолжал еще 6 лет – до 2013 года. Как подчеркивает RT, на данный момент еще 7 человек не получили свое наказание за содеянное.

Отметим, что Ватикан скрывал сексуальные преступления, понимая всю степень последствий. Сейчас, по подсчетам итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци, Римская католическая церковь потеряла 44 миллиона евро пожертвований.