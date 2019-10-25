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Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию

Все дело в том, что сейчас приобрести самые выгодные путевки проще всего.

Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Отдых на море. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Туроператоры призвали россиян покупать самые выгодные билеты в Турцию сейчас. В Ассоциации туроператоров рассказали, что в текущем году продавать путевки начали значительно раньше, чем это происходит обычно – чаще всего этот процесс запускается в ноябре.

В 2019 году крупные игроки решили провести эксперимент на основе акции раннего бронирования. Таким образом, свою выгоду увидят и туроператоры, ведь Турция является одним из самых перспективных и востребованных направлений и имеет возможность окупиться на 200%.

На начальном этапе каждый путешественник может сэкономить как на перелете, так и на проживании. Сейчас максимальный уровень скидок составит 50%, однако уже в начале декабря этот показатель снизится.

Выгодно можно полететь в Турцию, если сейчас приобретать билеты на летний отпуск — в разгар сезона итоговая сумма возрастает в среднем на 5-15%.

Аналитики подчеркивают — несмотря на то, что на сегодняшний день Турция является одним из самых дорогих направлений, спрос на путевки туда возрастет, как минимум, на треть.

Обусловлено это не только экономией, но и стремлением россиян попасть в нужные отели гарантированно — если бронировать ночлег чуть позже, мест в отелях может уже не быть. На сегодняшний день путешественники готовы отдать за тур не более 40-50 тысяч рублей.

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Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
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