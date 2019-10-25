Михалкова раскрыла секрет феноменального похудения старшей дочери Анны

По словам мамы, актриса начала следить за своим питанием еще когда была в положении. Чтобы привести себя в форму, ушел не один год.

Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна рассказала, как ее старшей дочери Анне удалось так феноменально похудеть. Напомним, что сегодня многие просто не могут узнать звезду, которая всегда была в теле. Актриса сбросила за короткий промежуток времени несколько десятков килограммов.

Как сказала Татьяна Михалкова, худеть ее дочь начала еще в 2013 году, когда была в положении. Анна стала следить за своим питанием, потому что понимала, что набирает лишний вес. А через некоторое время после родов молодая мама стала заниматься с персональным тренером — в частности, пробежками.

По словам Татьяны Михалковой, ее дочь пошла по конституции в бабушку – Наталью Петровну Кончаловскую. Женщина была безумно талантливой, но у нее имелись лишние килограммы. Впрочем, по этому поводу она никогда не комплексовала.

Как отметила Татьяна Михалкова, она быстро поняла, что у Ани будет лишний вес. Она заставляла девушку бегать. Сейчас же, как она считает, Анна очень много выступает и снимается в картинах. Дочь она по большому счету видит только на экране телевизора.

Также Татьяна Михалкова рассказала, как прошло день рождения ее супруга. Режиссеру 21 октября исполнилось 74 года. Как она сказала, Михалков позвал очень много друзей на праздник. В этом плане она немного завидует жене Андрона Кончаловского Юлии Высоцкой. У тех все подобные праздники проходят по-домашнему и в узком кругу друзей, сообщает «Комсомольская правда».