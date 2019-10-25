Рита Дакота пропустит день рождения собственной дочери

Как сказал ее экс-супруг Влад Соколовский, у исполнительницы в этот день будет концерт в Новосибирске.

Певица Рита Дакота не сможет присутствовать на дне рождения своей дочери Мии. Дело в том, что у яркой исполнительницы в этот день будет концерт в Новосибирске. Об этом сообщил ее бывший супруг Влад Соколовский. Как он сказал, в этот день за ребенком будет присматривать он.

Музыкант планирует сводить Мию в какую-нибудь игровую зону, где она сможет попрыгать на батутах. Вечером Соколовский соберет всех близких ребенка, а когда Рита Дакота вернется из гастрольного тура, то семья отметит праздник еще раз.

Соколовский заметил, что они с Дакотой после болезненного расставания остались друзьями. Напомним, что певец изменял жене направо и налево. Позже он во всем сознался. Соколовский считает, что теперь их отношения с бывшей супругой перешли на новую стадию. Связь, как он уверен, стала даже крепче, чем раньше, когда они жили вместе.

Что касается своей личной жизни, то Влад Соколовский заметил, что не хотел бы об этом распространяться. «Сейчас делиться нечем. Когда будет что-то серьезное, тогда и расскажу. Хотя мой горький опыт показывает, что лучше хранить эту сферу в тайне», — заявил музыкант, слова которого приводит «СтарХит».