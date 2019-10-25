НОВОСТИ

Рита Дакота пропустит день рождения собственной дочери

Как сказал ее экс-супруг Влад Соколовский, у исполнительницы в этот день будет концерт в Новосибирске.

Рита Дакота пропустит день рождения собственной дочери
Дакота не появится на дне рождения своего ребенка/http://globallookpress.com

Певица Рита Дакота не сможет присутствовать на дне рождения своей дочери Мии. Дело в том, что у яркой исполнительницы в этот день будет концерт в Новосибирске. Об этом сообщил ее бывший супруг Влад Соколовский. Как он сказал, в этот день за ребенком будет присматривать он.

Влад Соколовский. Фото
Развлекать дочь в день рождения Соколовский будет без Дакоты/http://globallookpress.com

Музыкант планирует сводить Мию в какую-нибудь игровую зону, где она сможет попрыгать на батутах. Вечером Соколовский соберет всех близких ребенка, а когда Рита Дакота вернется из гастрольного тура, то семья отметит праздник еще раз.

Соколовский заметил, что они с Дакотой после болезненного расставания остались друзьями. Напомним, что певец изменял жене направо и налево. Позже он во всем сознался. Соколовский считает, что теперь их отношения с бывшей супругой перешли на новую стадию. Связь, как он уверен, стала даже крепче, чем раньше, когда они жили вместе.

Что касается своей личной жизни, то Влад Соколовский заметил, что не хотел бы об этом распространяться. «Сейчас делиться нечем. Когда будет что-то серьезное, тогда и расскажу. Хотя мой горький опыт показывает, что лучше хранить эту сферу в тайне», — заявил музыкант, слова которого приводит «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад СоколовскийМия СоколовскаяНовосибирскРита Дакота
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рита Дакота пропустит день рождения собственной дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: