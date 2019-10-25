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Боярский рвался со съемок «Гардемаринов» к жене в Санкт-Петербург

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как ее коллега сильно любит свою семью.

Боярский рвался со съемок «Гардемаринов» к жене в Санкт-Петербург
Боярский хотел сбежать со съемок "Гардемаринов" к жене/http://globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о съемках «Гардемаринов», которые проходили на протяжении нескольких месяцев в Крыму. Ей посчастливилось играть в этой картине, которая скоро выйдет на экраны, вместе с Михаилом Боярским, Александром Домогаровым, Дмитрием Харатьяном.

Анастасия Макеева. Фото
Макеева рассказала о работе с Боярским в «Гардемаринах»/http://globallookpress.com

При этом Макеева отметила, что большинство сцен у нее было с Боярским, который исполнил роль Де Брильи. Довлатова поинтересовалась, не приставал ли «главный мушкетер страны» к ней во время съемок.

«Там был смешной эпизод. Кто-то из съемочной группы его спросил: «Михаил Сергеевич, вы сегодня спали? И он ответил: «Одиноко мне было этой ночью». Он очень любит свою семью, внуков, жену. При первой возможности просил: «Меня быстро отвезите домой в Питер к жене», — вспомнила она.

При этом Макеева заметила, что Боярский достаточно строгий мужчина и какое-то время у них ушло на притирку. Также она похвалила режиссера Светлану Дружинину, которая несмотря на солидный возраст, гоняла всю съемочную группу. «Дружинина требовательная женщина как режиссер. У нее столько энергии, что молодые могут позавидовать. Она трясет всех за шиворот. Она бегала и всех гоняла», — заметила Макеева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Анастасия МакееваМихаил БоярскийСветлана ДружининаФильм "Гардемарины"
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Боярский рвался со съемок «Гардемаринов» к жене в Санкт-Петербург
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