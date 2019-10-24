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«Плетки не хватает»: Жади поделилась «горячим» архивным снимком

Звезда сериала «Клон» напомнила своим фанатам «госпожу».

«Плетки не хватает»: Жади поделилась «горячим» архивным снимком
ДЖОВАННА АНТОНЕЛЛИ (ФОТО: INSTAGRAM)

43-летняя актриса Джованна Антонелли смела и открыта для экспериментов. Она не робеет показать в своем Instagram лицо без макияжа, без посещений кабинета косметолога или, наоборот, почти сразу после него, с дерзким макияжем, в парике. Словом, фантазия у звезды сериала «Клон» бурная.

Однако, в своей новой публикации в Сети Жади окунулась в воспоминания и ностальгию, поделившись с поклонниками архивным снимком в очень сексуальном черном боди.
«Просто мне нравится этот кадр», — прокомментировала публикацию звезда. Фанаты назвали кадр «горячим» и «неожиданным» для Джованны, ведь на снимке она действительно напоминает «госпожу». Некоторые подписчики отметили, что теперь Антонелли не хватает только плетки.

Напомним, несколько месяцев назад поклонники актрисы, которая всегда признавалась, что боится уколов красоты и ботокса, заподозрили, что некие косметические манипуляции со своим лицом Жади все же сделала, помолодев на несколько лет.

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«Плетки не хватает»: Жади поделилась «горячим» архивным снимком
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