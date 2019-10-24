«Плетки не хватает»: Жади поделилась «горячим» архивным снимком

43-летняя актриса Джованна Антонелли смела и открыта для экспериментов. Она не робеет показать в своем Instagram лицо без макияжа, без посещений кабинета косметолога или, наоборот, почти сразу после него, с дерзким макияжем, в парике. Словом, фантазия у звезды сериала «Клон» бурная.

больше по теме Жади уже не та: Джованна Антонелли не скрыла морщины на лице Актриса не побоялась опубликовать фото без макияжа и фильтров.

Однако, в своей новой публикации в Сети Жади окунулась в воспоминания и ностальгию, поделившись с поклонниками архивным снимком в очень сексуальном черном боди.

«Просто мне нравится этот кадр», — прокомментировала публикацию звезда. Фанаты назвали кадр «горячим» и «неожиданным» для Джованны, ведь на снимке она действительно напоминает «госпожу». Некоторые подписчики отметили, что теперь Антонелли не хватает только плетки.

Напомним, несколько месяцев назад поклонники актрисы, которая всегда признавалась, что боится уколов красоты и ботокса, заподозрили, что некие косметические манипуляции со своим лицом Жади все же сделала, помолодев на несколько лет.