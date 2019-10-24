Лолита призналась, что у нее дома нередко ночуют мужчины

На 10-летии Крокус Сити Холла певица Лолита снова проявила отсутствие комплексов. Она пришла в прозрачных штанах, демонстрируя всем желающим свою ноги и нижнее белье. Однако выглядела при всем при этом 55-летняя артистка замечательно: посвежела, похудела, вновь засветилась счастьем после своего развода. Журналисты тут же спросили у нее, в чем секрет таких преобразований.

«Я начала хорошеть ещё когда числилась в браке. Потеря формы была из-за того, что был дискомфорт в отношениях, дискомфорт дома. А когда я ставлю точку, то я моментально хорошею», — разоткровенничалась Лолита, признавшись, что брак для нее это удовольствием, а не работа.

После своего развода певица не тоскует дома одна. Она отметила, что сейчас у нее в гостях нередко бывают мужчины.

«Чтобы мужчина ночевал у тебя дома, не обязательно с ним спать. Это может быть друг. Например, остаётся у меня Игорь Гуляев. Он мой хороший друг, которого я ощущаю своим однояйцевым близнецом. А на утро я могу приготовить ему завтрак. У нас есть симпатия друг к другу, но это дружба», — подчеркнула артистка.

Еще она рассказала, что, не имея возможности устраивать воспитательные беседы собственному супругу, она делает это с мужьями своих подруг. К ней даже специально обращаются, если чьей-то второй половинке требуется «вправить мозги».

Как вы думаете, как скоро Лолита найдет себе нового возлюбленного?