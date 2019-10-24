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На родственника звезды шоу «Голос» написали заявление об избиении

Работник обвинил дядю Анастасии Спиридоновой в побоях.

На родственника звезды шоу «Голос» написали заявление об избиении
Семья Анастасии Спиридоновой может попасть под уголовное дело. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Родной дядя финалистки «Голоса» Анастасии Спиридоновой, Александр Скрипак, может стать фигурантом уголовного дела об избиении. На сочинского бизнесмена, который, как и его племянница, поет на сцене, написал заявление его бывший работник.

Якобы Скрипак обещал молодому человеку по имени Евгений жилье у моря и хорошую зарплату. Тот, будучи сиротой и инвалидом, польстился на эти посулы и оставил работу в Москве, уехав на юг. Но вместо хорошей жизни и новых возможностей парня там ожидало практически рабство.

«Александр нанимает людей без договора, а после делает из них рабов. Он позиционирует себя благотворителем и порядочным человеком, а затем издевается над своими работниками, подвергая их физическому и сексуальному насилию. Но все боятся говорить об этом, так как у Скрипака есть деньги и связи в местном ОВД», — рассказала подруга пострадавшего, Ольга, изданию StarHit.

Девушка обратилась к журналистам после того, как Евгений позвонил ей и рассказал, что он сейчас избит и заперт в каком-то помещении. Выбравшись из передряги и написав заявление в полицию, молодой человек пытается уехать из Сочи, но у него нет денег. Сейчас он боится за свою жизнь, ссылаясь на широкие связи у бывшего работодателя, но отступаться от своего заявления не собирается.

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Анастасия Спиридоновазаявление в полициюизбиениеСкандалСочи
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На родственника звезды шоу «Голос» написали заявление об избиении
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