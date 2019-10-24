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Собчак снова с Виторганом: сын Платон нарисовал маму и папу вместе

Ксения помогала ребенку создавать рисунок.

Собчак снова с Виторганом: сын Платон нарисовал маму и папу вместе
Стоп-кадр программы "Осторожно, Собчак"

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана объединил на своем рисунке родителей. Кадрами о том, как это происходило, светская львица поделилась в своем блоге.

Вначале Платон при помощи Ксении нарисовал себя коричневым карандашом, потом зеленую маму. А затем решил изобразить между собой и родительницей еще и папу. Максим Виторган получился очень узким и маленьким, креативного синего цвета.

Думается, что психологам есть о чем рассказать родителям Платона, глядя на этот рисунок. Тест «Моя семья» — один из самых простых и популярных среди специалистов. В нем психолог просит ребенка изобразить своих близких, а потом трактует эскиз.

Расшифровка созданной картинки довольно простая — по размеру членов семьи, выбранным цветам и последовательности их создания психолог определяет, кто в семье занимает важное место, а кто — второстепенное.

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Собчак снова с Виторганом: сын Платон нарисовал маму и папу вместе
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