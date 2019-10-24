Мама Валерии перенесла две сложные операции

Певица рассказала, что ее родительница лечилась в нескольких клиниках.

Певица Валерия рассказала о сложных операциях, которые перенесла недавно ее мама Галина Николаевна. 81-летняя женщина в последнее время не могла ходить из-за проблем с коленными суставами. Поэтому женщине в столь преклонном возрасте пришлось решиться на сложные операции по их замене.

Эндопротезирование обоих коленных суставов провели в Швейцарии. «Сегодня эти операции делают тысячам пациентов по всему миру, но сложность в данной ситуации заключалась в замене суставов сразу на обеих ногах», — рассказала Валерия.

В дальнейшем женщине пришлось пройти оздоровительные курсы в нескольких клиниках в России, а также за рубежом. В настоящее время Галина Николаевна проходит реабилитацию в Москве, надеясь на окончательное выздоровление.