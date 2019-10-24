От 3 до 8 процентов: сколько звезды зарабатывают на стриминге

Для российских артистов открылась новая эпоха. В музыке всё больше ставок делается не на продажу дисков, а на стриминговые сервисы, на которых люди слушают музыку. Пользователи платят за подсписку и видят рекламу, доходы от этого бизнеса увеличиваются с большой скоростью. Но столько же исполнители получают в итоге за то, что вы слушаете их песни на мобильных платформах?

Участник дуэта Artik & Asti, владелец собственного лейбла Артём Умрихин, рассказал журналистам, что 30–50% (а иногда и 90%) забирают себе сами сервисы. Остальное делится между лейблом и артистом в зависимости от их условий. Дальше артист должен поделиться со своей командой. Если у него есть продюсер, то он может забрать свою «львиную» долю, а потом еще и налог нужно уплатить.

«Я думаю, что в чистом виде до артиста доходит от 3% до 8% от общей прибыли продукта», — цитирует Умрихина портал Super.ru.

Однако громкие хиты могут сделать своих авторов богачами. То же издание приводит следующие цифры. Александр Ревва получил за свою песню «Зацепила» 250-300 тысяч долларов, и еще сотню артист заработал благодаря монетизации клипа на YouTube. Ольга Серябкина недавно озвучила, что получает около 100 тысяч долларов в триместр в качестве авторских отчислений. А зарубежная певица Рианна своим альбомом Anti заработала на стриминге более 11 миллионов долларов за год.