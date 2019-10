От 3 до 8 процентов: сколько звезды зарабатывают на стриминге

больше по теме

Песня Леди Гаги с Ар Келли удалена со всех стриминговых сервисов

Композиция «Do What U Want (With My Body)» была убрана из Сети спустя 18 часов после того, как исполнительница принесла извинения за работу с коллегой по цеху, которого обвинили в домогательствах.