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Москвич отобрал самокат у курьера и отдал его своему сыну

При этом он ударил сотрудника доставки по голове.

Москвич отобрал самокат у курьера и отдал его своему сыну
Устроившемуся курьером приезжему парню не повезло нарваться на пьяного москвича. Фото: globallookpress.com

Необычное ограбление произошло на юго-западе Москвы. 30-летний местный житель напал на приезжего 27-летнего парня, который работает в доставке «Яндекс.Еды». В отделе полиции молодой человек рассказал, что ехал доставлять заказ на самокате, когда его на улице Юшуньской окликнул незнакомец. Последний стал материться и угрожать курьеру, а после и вовсе погнался за ним.

Пытаясь пересечь дорогу, доставщик упал, а преследователь забрал его средство передвижения и скрылся вместе с ним. Произошедшее попало на камеры наружного видеонаблюдения. Потерпевший добавил, что москвич еще ударил его сзади каким-то предметом по голове, но в официальном релизе столичной полиции этой информации нет.

Криминал
Потерпевший рассказал полицейским, что получил удар по голове, затем упал. Фото: стоп-кадр из видео пресс-службы УВД по ЮЗАО Москвы.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он сообщил, что самокат передал своему несовершеннолетнему сыну для пользования», — передает пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сам он пояснил стражам порядка, что был в нетрезвом состоянии и ударил курьера дубинкой, которую носил с собой для самозащиты. О своей поступке мужчина сожалеет.

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грабёждоставкакриминалКурьерМоскваЯндекс
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Москвич отобрал самокат у курьера и отдал его своему сыну
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