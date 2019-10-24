НОВОСТИ

Лупил ремнем от сумочки: в Чувашии задержан отец, истязавший 6-летнюю дочь

Молодого мужчину могут лишить родительских прав.

Лупил ремнем от сумочки: в Чувашии задержан отец, истязавший 6-летнюю дочь
Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Фото: globallookpress.com

В Чувашии задержали 33-летнего жителя города Чебоксары. Мужчина подозревается в систематических избиениях своей 6-летней дочери.

По материалам следствия, с 5 по 14 октября 2019 года отец регулярно лупил малышку ремнем от дамской сумки. Закончилось все тем, что 17 числа девочка попала в больницу. Чем кроха, которая еще даже в школу не пошла, так могла разозлить своего родителя — неизвестно.

Когда следователи стали разбираться в данном деле, оказалось, что в феврале текущего года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за побои дочери.

На данный момент подозреваемый задержан, правоохранители собираются заключить его под стражу и лишить родительских прав. На допросе горе-папаша признал свою вину.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание малолетней». Кстати, наказание может коснуться и местных чиновников, отвечающих за надзор за несовершеннолетними.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашнее насилиеизбиениелишение родительских правнасилиенасилие над детьмиродительские права
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лупил ремнем от сумочки: в Чувашии задержан отец, истязавший 6-летнюю дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: