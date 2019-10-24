Лупил ремнем от сумочки: в Чувашии задержан отец, истязавший 6-летнюю дочь

В Чувашии задержали 33-летнего жителя города Чебоксары. Мужчина подозревается в систематических избиениях своей 6-летней дочери.

По материалам следствия, с 5 по 14 октября 2019 года отец регулярно лупил малышку ремнем от дамской сумки. Закончилось все тем, что 17 числа девочка попала в больницу. Чем кроха, которая еще даже в школу не пошла, так могла разозлить своего родителя — неизвестно.

Когда следователи стали разбираться в данном деле, оказалось, что в феврале текущего года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за побои дочери.

На данный момент подозреваемый задержан, правоохранители собираются заключить его под стражу и лишить родительских прав. На допросе горе-папаша признал свою вину.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание малолетней». Кстати, наказание может коснуться и местных чиновников, отвечающих за надзор за несовершеннолетними.